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Меркель заявила, что Германия может самостоятельно закупить "Спутник V"

Канцлер отметила, что лучше было бы сделать европейский заказ.

19 марта 2021, 19:32
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Если Евросоюз не будет закупать российскую вакцину "Спутник V" централизованно, то Германия может приобрети препарат самостоятельно. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она отметила, что Европе необходимо использовать все существующие средства для борьбы с коронавирусом, которые допустит на рынок медицинский регулятор EMA.

"Я бы сделала европейский заказ. Если такого заказа не будет, а я пока не вижу признаков этого, тогда мы должны идти немецким путём сами. Это возможно, и мы это сделаем", — подчеркнула Меркель.

Более 180 военных атташе из 34 стран привились вакциной "Спутник V"

Более 180 военных атташе из 34 стран привились вакциной "Спутник V"

Канцлер также заявила, что готова привиться вакциной AstraZeneca, которая вызвала широкую дискуссию о её безопасности. Она отметила, что сделает это, как только подойдёт её очередь.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц призвал власти ЕС как можно скорее дать допуск "Спутнику V".

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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