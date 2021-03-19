Меркель заявила, что Германия может самостоятельно закупить "Спутник V"

Если Евросоюз не будет закупать российскую вакцину "Спутник V" централизованно, то Германия может приобрети препарат самостоятельно. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она отметила, что Европе необходимо использовать все существующие средства для борьбы с коронавирусом, которые допустит на рынок медицинский регулятор EMA.

"Я бы сделала европейский заказ. Если такого заказа не будет, а я пока не вижу признаков этого, тогда мы должны идти немецким путём сами. Это возможно, и мы это сделаем", — подчеркнула Меркель.

Канцлер также заявила, что готова привиться вакциной AstraZeneca, которая вызвала широкую дискуссию о её безопасности. Она отметила, что сделает это, как только подойдёт её очередь.

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