Заехал за киндер-сюрпризом для сына: Лайф узнал подробности избиения бизнесмена в Ставрополе
Нападавших объявили в федеральный розыск.
Мужчина, избитый у ставропольского гастронома, заехал купить своему маленькому сыну киндер-сюрприз. Об этом Лайфу сообщил источник.
Стало известно, что потерпевший бизнесмен по имени Иван, который занимается добычей песка из карьеров, направился в гости к знакомому. Он был со своим сыном и личным водителем. Вечером вся компания поехала обратно. По дороге ребёнок захотел киндер-сюрприз, и Иван попросил притормозить у ближайшего магазина.
На улице его возмутило поведение мужчины, который на автомобиле заехал на тротуар и сигналил прохожим, из-за чего все перепугались. Иван сделал замечание, а в ответ оппонент позвонил приятелям и попросил их приехать. Вскоре личный водитель бизнесмена увидел, что идут двое ребят и бурно матерятся в адрес его работодателя.
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Затем парни повалили мужчину на землю, а его друга ударили по голове. Иван сейчас находится в больнице с двусторонним переломом челюсти. А оперативники ищут нападавших, которых объявили в федеральный розыск. Уже найден их автомобиль со скрученными номерами и проведены обыски по возможным местам их нахождения.
Напомним, инцидент произошёл 17 марта. В полицию Ставрополя поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов группа мужчин избивает человека. Однако приехавший на место наряд по указанному адресу ничего не обнаружил. Нашёлся пострадавший случайно, когда полицейские в этот же вечер приехали в больницу по другому вызову.
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