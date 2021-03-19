"Мы вернулись!" WhatsApp сообщил об устранении сбоя
Компания поблагодарила пользователей за терпение.
Масштабный сбой в работе WhatsApp и Instagram устранён, сервисы вновь готовы к использованию. В мессенджере сообщили, что неполадки длились 45 минут.
"Спасибо за терпение, это были долгие 45 минут, но мы вернулись!" — говорится в твиттере WhatsApp.
В свою очередь, в компании Facebook, которой принадлежат Instagram и WhatsApp, объяснили сбой технической неисправностью. Пользователи сайта Downdetector также подтвердили, что мессенджер и соцсеть вновь заработали в России, Казахстане, Израиле и ряде других стран.
Напомним, в пятницу, 19 марта, наблюдались глобальные проблемы в работе сервисов "Инстаграм" и "Вотсап". Перебои затронули несколько стран, в том числе и Россию.
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