"Мы вернулись!" WhatsApp сообщил об устранении сбоя

Масштабный сбой в работе WhatsApp и Instagram устранён, сервисы вновь готовы к использованию. В мессенджере сообщили, что неполадки длились 45 минут.

"Спасибо за терпение, это были долгие 45 минут, но мы вернулись!" — говорится в твиттере WhatsApp.

В свою очередь, в компании Facebook, которой принадлежат Instagram и WhatsApp, объяснили сбой технической неисправностью. Пользователи сайта Downdetector также подтвердили, что мессенджер и соцсеть вновь заработали в России, Казахстане, Израиле и ряде других стран.

Напомним, в пятницу, 19 марта, наблюдались глобальные проблемы в работе сервисов "Инстаграм" и "Вотсап". Перебои затронули несколько стран, в том числе и Россию.

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