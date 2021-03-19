Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Химках возросло до пяти

Число пострадавших в результате взрыва в девятиэтажном жилом доме в Химках увеличилось до пяти. В пресс-службе администрации города сообщили, что в больницу доставлена пожилая жительница дома.

"Оказалось, что одна бабушка упала. Сразу ей не была оказана медицинская помощь. Она упала, по-моему, с восьмого на седьмой этаж и провалилась, на неё упал шкаф. Она, может быть, была под шоком", — рассказали в мэрии ТАСС.