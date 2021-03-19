Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Химках возросло до пяти
Госпитализация понадобилась бабушке, которая провалилась с восьмого на седьмой этаж.
Число пострадавших в результате взрыва в девятиэтажном жилом доме в Химках увеличилось до пяти. В пресс-службе администрации города сообщили, что в больницу доставлена пожилая жительница дома.
"Оказалось, что одна бабушка упала. Сразу ей не была оказана медицинская помощь. Она упала, по-моему, с восьмого на седьмой этаж и провалилась, на неё упал шкаф. Она, может быть, была под шоком", — рассказали в мэрии ТАСС.
По словам ведомства, уже вечером травма начала давать о себе знать — пострадавшая из-за боли не могла ходить. Бабушку госпитализировали.
Напомним, взрыв на восьмом этаже в девятиэтажном доме произошёл сегодня около 11 утра. Очевидцы рассказали Лайфу подробности инцидента. По предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв газа. Ранее Лайф публиковал видео изнутри разрушенной многоэтажки.
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