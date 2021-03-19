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Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Химках возросло до пяти

Госпитализация понадобилась бабушке, которая провалилась с восьмого на седьмой этаж.

19 марта 2021, 19:42

Число пострадавших в результате взрыва в девятиэтажном жилом доме в Химках увеличилось до пяти. В пресс-службе администрации города сообщили, что в больницу доставлена пожилая жительница дома.

"Оказалось, что одна бабушка упала. Сразу ей не была оказана медицинская помощь. Она упала, по-моему, с восьмого на седьмой этаж и провалилась, на неё упал шкаф. Она, может быть, была под шоком", — рассказали в мэрии ТАСС.

По словам ведомства, уже вечером травма начала давать о себе знать — пострадавшая из-за боли не могла ходить. Бабушку госпитализировали.

Число погибших при взрыве дома в Химках выросло до трёх

Число погибших при взрыве дома в Химках выросло до трёх

Напомним, взрыв на восьмом этаже в девятиэтажном доме произошёл сегодня около 11 утра. Очевидцы рассказали Лайфу подробности инцидента. По предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв газа. Ранее Лайф публиковал видео изнутри разрушенной многоэтажки.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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