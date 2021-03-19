"Не зря назвали чёрными дырами": В Крыму рассказали, как НАТО потеряло российскую подлодку

Разведка НАТО потеряла из виду российскую подводную лодку проекта 636.3 "Ростов-на-Дону", когда та в надводном положении прошла Гибралтар. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах Крыма.

"Инцидент этот не стоит выеденного яйца. Не зря сами натовцы назвали лодки этого проекта чёрными дырами", — пояснил собеседник агентства.

Сообщается, что подлодка в данный момент совершает свой первый межфлотский переход после планового ремонта и вскоре войдёт в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Напомним, что до конца этого года российский подводный флот примет в свои ряды ещё три новые атомные подлодки. Они буду построены на верфях предприятия "Севмаш".

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