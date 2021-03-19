Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Не зря назвали чёрными дырами": В Крыму рассказали, как НАТО потеряло российскую подлодку

На полуострове отметили, что этот инцидент не стоит выеденного яйца.

19 марта 2021, 19:31
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Разведка НАТО потеряла из виду российскую подводную лодку проекта 636.3 "Ростов-на-Дону", когда та в надводном положении прошла Гибралтар. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах Крыма.

"Инцидент этот не стоит выеденного яйца. Не зря сами натовцы назвали лодки этого проекта чёрными дырами", — пояснил собеседник агентства.

"Пусть ищут": В Средиземном море российская подлодка исчезла прямо из-под носа у НАТО

"Пусть ищут": В Средиземном море российская подлодка исчезла прямо из-под носа у НАТО

Сообщается, что подлодка в данный момент совершает свой первый межфлотский переход после планового ремонта и вскоре войдёт в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Напомним, что до конца этого года российский подводный флот примет в свои ряды ещё три новые атомные подлодки. Они буду построены на верфях предприятия "Севмаш".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

ВМФ России усилят тремя атомными подлодками до конца года

вчера в 23:08

"Пусть ищут": В Средиземном море российская подлодка исчезла прямо из-под носа у НАТО

сегодня в 11:32

Составлен рейтинг самого смертоносного оружия ВМС США

сегодня в 00:25

В Совфеде объяснили, что стоит за признанием Псаки о необходимости бороться с расизмом в США после слов Путина

сегодня в 20:01

Жители трёх подъездов многоэтажки в Химках вернулись в квартиры после взрыва

сегодня в 19:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1