ЦСКА разобрался с "Локомотивом" и сравнял счёт в серии
Армейцы взяли реванш у железнодорожников за поражение в первой четвертьфинальной встрече.
Фото © Пресс-служба ХК ЦСКА
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) продолжаются игры второго раунда Кубка Гагарина. В Москве ЦСКА обыграл ярославский "Локомотив" (4:1) и сравнял счёт в серии — 1-1.
Армейцы уже в первом периоде создали себе комфортное преимущество, по голу у хозяев площадки забили Джон Гилмор и Максим Шалунов.
Второй отрезок игры также остался за ЦСКА — на экваторе встречи счёт увеличил Андрей Светлаков.
Ярославцы в середине заключительной двадцатиминутки усилиями Егора Коршкова одну шайбу отыграли, однако надежду гостей на благоприятный исход игры за две с половиной минуты до финальной сирены разрушил Артём Блажиевский, оформивший в пустые ворота четвёртый гол армейцев.
Таким образом, после поражения в первом матче (0:2) ЦСКА берёт реванш у "Локомотива" и делает счёт равным в противостоянии — 1-1. Следующие две игры команды проведут в Ярославле (21 и 23 марта), после чего серия вернётся в Москву.
КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала
- ЦСКА — "Локомотив" — 4:1 (2:0; 1:0; 1:1), в серии — 1-1
- "Ак Барс" — "Салават Юлаев" — 2:1 ОТ (0:1; 1:0; 0:0; 1:0), в серии — 2-0
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