"Они не должны стулом по голове бить": Газзаев оценил скандалы с российскими футболистами

Газзаев оценил скандалы с российскими футболистами. Видео © LIFE

Известный футбольный тренер, депутат Госдумы Валерий Газзаев в новом выпуске шоу Лайфа "Дайте сказать!" порассуждал о скандалах с российскими футболистами. Он отметил, что такое свойственно не только нашим спортсменам, но это не значит, что нужно дебоширить, ведь футболисты являются примером для подражания.

"Такие моменты во всех чемпионатах есть, не только в российском. Поверьте, я знаю. С другой стороны, я согласен. Любой публичный человек — спортсмены, актёры, политики. Они должны соответственно себя вести, они не должны стулом по голове бить и ещё что-то там. Потому что они узнаваемые люди. Естественно, это показывает пример молодёжи", — разъяснил Газзаев.

Говоря о причинах таких скандалов, как с Кокориным и Мамаевым, тренер посоветовал обратиться к руководителям клубов, за которые выступают игроки. По его мнению, решение должно быть однозначным.

"В каждом клубе есть как поощрения, так и штрафные санкции. Абсолютно за всё. Поэтому здесь уже надо, наверное, спрашивать с руководителей, который позволяют им так себя вести. Вот и всё. А если игроки не понимают — есть крупные штрафы", — раскрыл свою точку зрения Газзаев.

Полный выпуск шоу "Дайте сказать!", в котором ведущие побеседовали с прославленным футбольным тренером, смотрите на YouTube-канале проекта.

В этом же выпуске Газзаев поделился своим мнением по поводу прошедшего 17 марта суперматча ЦСКА — "Зенит".

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