"В российском футболе таких нет": Газзаев назвал имена лучших современных игроков

"Все мы с вами прекрасно знаем, кто у нас лучшие действующие футболисты, это Месси и Роналду. Они стоят особняком. Хотя сейчас появляются молодые новые, например, Килиан Мбаппе, — отметил Газзаев в программе "Дайте сказать". — В российском футболе пока таких нет. Чтобы они были, нужно регулярно участвовать в крупных турнирах. Надо, чтобы мы выигрывали раз в два-три года, например, в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Плюс у игроков должны быть высокие амбиции. Я всегда говорил: "Вижу цель — не вижу препятствий". Нет ничего невозможного, надо ставить самые амбициозные задачи.