"В российском футболе таких нет": Газзаев назвал имена лучших современных игроков
Валерий Газзаев стал гостем программы "Дайте сказать", где прокомментировал уровень российского футбола.
Прославленный российский тренер Валерий Газзаев объяснил, почему в России нет игроков топ-уровня.
"Все мы с вами прекрасно знаем, кто у нас лучшие действующие футболисты, это Месси и Роналду. Они стоят особняком. Хотя сейчас появляются молодые новые, например, Килиан Мбаппе, — отметил Газзаев в программе "Дайте сказать". — В российском футболе пока таких нет. Чтобы они были, нужно регулярно участвовать в крупных турнирах. Надо, чтобы мы выигрывали раз в два-три года, например, в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Плюс у игроков должны быть высокие амбиции. Я всегда говорил: "Вижу цель — не вижу препятствий". Нет ничего невозможного, надо ставить самые амбициозные задачи.
Также он вспомнил 2005 год, когда его ЦСКА выиграл Кубок УЕФА.
"Когда ставил задачу выиграть Кубок УЕФА, некоторые футболисты улыбались, думали, что, наверное, Валерий Георгиевич немного того. Хихикали, даже не верили", — отметил он.
Полный выпуск шоу "Дайте сказать", в котором ведущие побеседовали с прославленным футбольным тренером, смотрите на ютуб-канале проекта.
Выбор редакции
Провал Моуринью: загребское "Динамо" сенсационно выбило "Тоттенхэм" из Лиги Европы
"Они не должны стулом по голове бить": Газзаев оценил скандалы с российскими футболистами
Газзаев — о санкциях против российских спортсменов: Это политика, вне всякого сомнения
Бывший посол России в Белоруссии Мезенцев назначен госсекретарем Союзного государства
В Белом доме рассказали, когда состоится встреча Байдена и Путина
Комментариев: 0