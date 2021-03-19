"Не существует идеальных людей": Газзаев — о скандале с интимным видео Дзюбы
Прославленный тренер прокомментировал инцидент, в который попал капитан сборной России Артём Дзюба.
Валерий Газзаев считает, что на месте Станислава Черчесова поступил бы точно так же и отстранил на небольшой период футболиста от главной команды страны.
— Это решение главного тренера сборной было в воспитательном плане. Моё мнение такое же: я бы тоже так поступил, — отметил Газзаев в программе "Дайте сказать". — Не существует идеальных людей. И кто как воспринимает это. Мнений было много разных абсолютно. У старшего поколения одно мнение, у молодёжи — другое, что он настоящий.
Полный выпуск шоу "Дайте сказать", в котором ведущие побеседовали с прославленным футбольным тренером, смотрите на ютуб-канале проекта.
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