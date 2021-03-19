На Кубани молодая девушка погибла при жутком лобовом ДТП в свой день рождения — видео
Водитель не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу.
В Краснодарском крае произошло страшное ДТП, в котором погибла молодая женщина. Как стало известно Лайфу, сегодня она праздновала свой день рождения, ей исполнилось 28 лет.
Авария случилась на 1407-м километре трассы М-4 "Дон", неподалёку от города Горячий Ключ. Девушка за рулём Kia Rio не справилась с управлением и боком вылетела на встречную полосу, где столкнулась с внедорожником Toyota Land Cruiser.
Его водитель не пострадал, а женщина скончалась на месте от полученных травм. На кадрах с места происшествия видно, что боковая часть её машины была буквально сметена ударом, у "лэндкрузера" серьёзно помят капот. На месте работают сотрудники ГИБДД и врачи, обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в Москве машина с девушкой за рулём въехала в автобус и вылетела на тротуар. Лайф публиковал видео с места происшествия.
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