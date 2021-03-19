Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На Кубани молодая девушка погибла при жутком лобовом ДТП в свой день рождения — видео

Водитель не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу.

19 марта 2021, 19:28

На Кубани молодая девушка погибла при жутком лобовом ДТП в свой день рождения. Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

В Краснодарском крае произошло страшное ДТП, в котором погибла молодая женщина. Как стало известно Лайфу, сегодня она праздновала свой день рождения, ей исполнилось 28 лет.

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Авария случилась на 1407-м километре трассы М-4 "Дон", неподалёку от города Горячий Ключ. Девушка за рулём Kia Rio не справилась с управлением и боком вылетела на встречную полосу, где столкнулась с внедорожником Toyota Land Cruiser.

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Его водитель не пострадал, а женщина скончалась на месте от полученных травм. На кадрах с места происшествия видно, что боковая часть её машины была буквально сметена ударом, у "лэндкрузера" серьёзно помят капот. На месте работают сотрудники ГИБДД и врачи, обстоятельства происшествия выясняются.

В Калининграде водитель во время погони влетел в дерево, один человек погиб — видео

В Калининграде водитель во время погони влетел в дерево, один человек погиб — видео

Ранее в Москве машина с девушкой за рулём въехала в автобус и вылетела на тротуар. Лайф публиковал видео с места происшествия.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Набережная Анапы превратилась в пустыню — видео

сегодня в 12:53

Автомобиль с правительственными номерами сбил школьника в Петербурге — видео

сегодня в 12:06

Звонила с просьбой о помощи: тела супругов нашли в квартире под Новосибирском

сегодня в 19:58

В Совфеде объяснили, что стоит за признанием Псаки о необходимости бороться с расизмом в США после слов Путина

сегодня в 20:01

Жители трёх подъездов многоэтажки в Химках вернулись в квартиры после взрыва

сегодня в 19:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1