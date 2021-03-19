На Кубани молодая девушка погибла при жутком лобовом ДТП в свой день рождения. Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS ).

В Краснодарском крае произошло страшное ДТП, в котором погибла молодая женщина. Как стало известно Лайфу, сегодня она праздновала свой день рождения, ей исполнилось 28 лет.

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS ).

Авария случилась на 1407-м километре трассы М-4 "Дон", неподалёку от города Горячий Ключ. Девушка за рулём Kia Rio не справилась с управлением и боком вылетела на встречную полосу, где столкнулась с внедорожником Toyota Land Cruiser.

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS ).

Его водитель не пострадал, а женщина скончалась на месте от полученных травм. На кадрах с места происшествия видно, что боковая часть её машины была буквально сметена ударом, у "лэндкрузера" серьёзно помят капот. На месте работают сотрудники ГИБДД и врачи, обстоятельства происшествия выясняются.

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