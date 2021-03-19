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В Новосибирске троллейбус прокатил кондуктора "на рогах" — видео

Мужчина вышел, чтобы опустить токоприёмники, но транспорт по какой-то причине начал движение вперёд.

19 марта 2021, 19:25

В Новосибирске троллейбус прокатил кондуктора "на рогах". Видео © Instagram / instact54

Курьёзный случай произошёл в Новосибирске — троллейбус прокатил своего кондуктора "на рогах". Видео с данным происшествием быстро распространилось в соцсетях.

Как пишут местные СМИ, инцидент произошёл в Октябрьском районе, где на пути следования троллейбуса столкнулись грузовик с легковушкой, тем самым образовав затор и не позволяя транспорту проехать по предназначенному для него маршруту.

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Россиянин прокатился по центру города на покрышке, привязанной сзади к автомобилю — видео

И поэтому, чтобы троллейбус смог объехать место аварии, кондуктор принял решение опустить токоприёмники, однако, пока он это делал, коварный транспорт решил тронуться и в итоге увлёк мужчину за собой, вынудив полетать на проводах в потоке плотного трафика.

Ранее Лайф писал о неудачливом парашютисте, который во время прыжка зацепился за хвост вертолёта и завис. К счастью, всё закончилось хорошо, он не пострадал.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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