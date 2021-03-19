Знаменитый скейтбордист Тони Хоук в последний раз исполнил свой легендарный трюк — видео

Впервые Ollie 540 Тони выполнил в 1989 году, и с тех вот уже 32 года оттачивал своё мастерство. Однако всем легендам однажды предстоит уйти на покой: по признанию самого Хоука, заниматься скейтбордом в последнее время уже не позволяет здоровье.

Тем не менее кумир многих мальчишек 90-х решил уйти красиво и вместе с собой отправить на пенсию и свой коронный трюк, исполнив его ещё раз. Не с первой попытки, но у него получилось, после чего скейтер признался, что ему стало очень грустно от осознания того, что больше он никогда не будет этим заниматься.