Москвич получил реальный срок за нападение на омоновца на незаконной акции 23 января
Салихову дали два года в исправительной колонии общего режима.
Тимур Салихов. Фото © Агентство "Москва"
Тверской суд Москвы признал Тимура Салихова виновным в нападении на бойца ОМОНа на несогласованной акции 23 января и приговорил его к реальному сроку. Об этом сообщила пресс-секретарь инстанции Ольга Бондарева.
"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — уточнила Бондарева.
Тимур Салихов был арестован в конце января. Следователи установили, что 23 января на Страстном бульваре он во время участия в несанкционированном митинге несколько раз ударил бойца ОМОНа в голову и туловище. Во время допроса он объяснил нападение на правоохранителя тем, что "попал под влияние толпы". Молодой человек также попросил у омоновца прощения.
Напомним, что на днях суд вынес первый приговор по делам о нападениях на силовиков на несогласованных акциях в Москве. Александра Мучаева признали виновным в наезде на автомобиле на полицейского и приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.
Лента новостей
Выбор редакции
Лососевый хаус: почему жители Тайваня массово меняют имена на нечто совсем странное
Затусили, как в последний раз: Лайф выяснил подробности падения парня из окна элитной гостиницы в Москве
Россиянам рассказали, как можно увеличить зарплату до европейского уровня
В Совфеде объяснили, что стоит за признанием Псаки о необходимости бороться с расизмом в США после слов Путина
Жители трёх подъездов многоэтажки в Химках вернулись в квартиры после взрыва
Комментариев: 0