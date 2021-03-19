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Москвич получил реальный срок за нападение на омоновца на незаконной акции 23 января

Салихову дали два года в исправительной колонии общего режима.

19 марта 2021, 19:08
<p>Тимур Салихов. Фото © Агентство "Москва"</p>

Тимур Салихов. Фото © Агентство "Москва"

Тверской суд Москвы признал Тимура Салихова виновным в нападении на бойца ОМОНа на несогласованной акции 23 января и приговорил его к реальному сроку. Об этом сообщила пресс-секретарь инстанции Ольга Бондарева.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — уточнила Бондарева.

Тимур Салихов был арестован в конце января. Следователи установили, что 23 января на Страстном бульваре он во время участия в несанкционированном митинге несколько раз ударил бойца ОМОНа в голову и туловище. Во время допроса он объяснил нападение на правоохранителя тем, что "попал под влияние толпы". Молодой человек также попросил у омоновца прощения.

Более 1,2 тысячи человек в Москве были отправлены под арест после незаконных митингов

Более 1,2 тысячи человек в Москве были отправлены под арест после незаконных митингов

Напомним, что на днях суд вынес первый приговор по делам о нападениях на силовиков на несогласованных акциях в Москве. Александра Мучаева признали виновным в наезде на автомобиле на полицейского и приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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