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Стало известно, когда россияне смогут оформить электронные паспорта

Документ будет содержать персональные данные и биометрию, для его использования разработают специальное мобильное приложение.

19 марта 2021, 18:44
<p>Прототип электронного паспорта, 2019 год. Фото © ТАСС / Екатерина Штукина / POOL</p>

Прототип электронного паспорта, 2019 год. Фото © ТАСС / Екатерина Штукина / POOL

Оформить электронный паспорт гражданина РФ в Москве можно будет с 1 декабря 2021 года, по всей России — не позже 1 июля 2023 года, говорится в проекте указа президента России Владимира Путина. Документ размещён на федеральном портале проектов нормативных актов.

Согласно проекту указа электронный паспорт будет применяться на территории Российской Федерации наравне с бумажным основным документом. После его выдачи предыдущий паспорт считается недействительным.

На носителе размещаются биометрические и иные персональные данные, включая изображение лица и отпечатки пальцев обеих рук.

В России проведут эксперимент по применению электронных копий документов

В России проведут эксперимент по применению электронных копий документов

В проекте указа президент поручил Правительству РФ до 1 июня 2021 года утвердить образец бланка и описание электронного документа, а также внести изменения в Положение о паспорте гражданина.

Для россиян планируется разработать специальное мобильное приложение, с его помощью можно будет заключать договоры, приобретать табак и алкоголь и использовать его в качестве основного документа во всех случаях, предусмотренных законодательством.

Ранее стало известно, что в России разрабатывают сертификат вакцинации от ковида для заграничных поездок.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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