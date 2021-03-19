"Счастливой пенсии, малыш": Макгрегор с иронией проводил Нурмагомедова из спорта

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор насмешливо, но и с толикой теплоты отреагировал на решение чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова больше не возвращаться в октагон. Ирландец опубликовал фото с россиянином в соцсетях и сделал под ним подпись с пожеланиями.