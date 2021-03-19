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"Счастливой пенсии, малыш": Макгрегор с иронией проводил Нурмагомедова из спорта

Ирландец призвал россиянина не забывать тех, кто до сих пор в октагоне.

19 марта 2021, 18:35
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/thenotoriousmma/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">thenotoriousmma</a></p>

Фото © Instagram / thenotoriousmma

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор насмешливо, но и с толикой теплоты отреагировал на решение чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова больше не возвращаться в октагон. Ирландец опубликовал фото с россиянином в соцсетях и сделал под ним подпись с пожеланиями.

"Счастливой пенсии, малыш. Увидимся позже. Никогда не забывай тех, кто сейчас в игре", — написал спортсмен у себя в инстаграме.

Хабиб официально на пенсии: кто подерётся за вакантный пояс и станет новым чемпионом?

Хабиб официально на пенсии: кто подерётся за вакантный пояс и станет новым чемпионом?

Напомним, ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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