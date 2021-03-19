"Счастливой пенсии, малыш": Макгрегор с иронией проводил Нурмагомедова из спорта
Ирландец призвал россиянина не забывать тех, кто до сих пор в октагоне.
Фото © Instagram / thenotoriousmma
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор насмешливо, но и с толикой теплоты отреагировал на решение чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова больше не возвращаться в октагон. Ирландец опубликовал фото с россиянином в соцсетях и сделал под ним подпись с пожеланиями.
"Счастливой пенсии, малыш. Увидимся позже. Никогда не забывай тех, кто сейчас в игре", — написал спортсмен у себя в инстаграме.
Напомним, ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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