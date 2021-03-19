"Знакомлюсь со своими страхами": Боня рассказала Лайфу, зачем легла в гроб на дне рождения дочери

Боня рассказала Лайфу, зачем легла в гроб на дне рождения дочери. Видео предоставлено Лайфу

Российская модель и бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня удивила подписчиков необычным перформансом. На дне рождения дочери телеведущая легла в гроб и попросила закрыть крышку, обратившись перед этим к своим хейтерам. В беседе с Лайфом она объяснила, почему пошла на это и как ящик для мертвецов оказался на детском празднике.

Виктория отметила, что она — человек без предрассудков и ложиться в гроб для неё не впервой. Почти десять лет назад телеведущая работала в одном из проектов, где в качестве реквизита использовался гроб. Там она впервые ощутила на себе, каково это — быть похороненной заживо.

"Я всегда знакомлюсь со своими страхами, я всегда хочу их видеть и знать, что скрыто в уголках моей души. Я легла, меня закрыли, опустили вниз — абсолютно никаких ощущений", — рассказала Боня в интервью Лайфу.

Что касается этого случая, то гроб на празднике появился неслучайно: девятилетняя дочь модели пожелала отпраздновать день рождения в стиле Хэллоуин. Сказано — сделано, и вот жуткий ящик уже украшает детскую вечеринку. Изначально в нём был Дракула, но позже гроб наполнился любопытными детьми, поделилась Виктория.

"Дракула вылез из этого гроба, потом все начали ложиться. Все дети легли туда, абсолютно каждый по очереди ложился, открывался-закрывался. Никаких предрассудков", — добавила собеседница Лайфа.

Виктория подчеркнула, что своими действиями никого не хотела обидеть. Однако она не считает вечеринку на тематику Хэллоуина, проходящую в Страстную неделю, плохой задумкой. По словам Бони, это было желание дочери, а та — некрещёная. Право выбора религии родители решили оставить за ней до того момента, пока девочка не вырастет. Поэтому и данное мероприятие стоит рассматривать исключительно как детский праздник.

Ранее Лайф рассказывал, что Виктория Боня стала жертвой шантажистов. Неизвестные завладели её старым телефоном и под угрозой распространения информации требовали деньги. Ведущая платить отказалась, и фотографии действительно утекли в Сеть, однако они в итоге оказались не такими уж неприличными.

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