"Отвечайте за слова и не позорьтесь": Кадыров призвал Байдена поговорить с Путиным
Глава Чечни отметил, что отношения между Россией и США находятся "в стрессовом состоянии".
Фото © ТАСС / Елена Афонина
Президент США Джо Байден должен принять предложение российского коллеги Владимира Путина о диалоге. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.
"Да будьте вы мужчиной, Джо Байден! Отвечайте за слова и не позорьтесь. Примите предложение президента России. Поговорите и выскажитесь, если есть что сказать. Не надо увиливать от разговора, ссылаясь на некие рабочие командировки и встречи. Нет сейчас ничего важнее и — в первую очередь — для самой Америки, чем диалог в интересах российско-американских отношений. Они и так находятся в стрессовом состоянии", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.
По словам Кадырова, у русских и американцев есть вопросы, а прямой диалог поможет ответить на некоторые из них. Глава Чечни добавил, что правда всё равно восторжествует, потому нет смысла увиливать от прямого разговора.
Напомним, тема встречи лидеров России и США обрела большой резонанс после того, как Джо Байден позволил себе оскорбительное высказывание в адрес Владимира Путина и обвинил Россию во вмешательстве в президентские выборы. В ответ на это российский президент предложил коллеге провести дискуссию в прямом эфире, но в Белом доме от этой идеи отказались, не дав конкретного ответа.
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