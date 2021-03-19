"Отвечайте за слова и не позорьтесь": Кадыров призвал Байдена поговорить с Путиным

"Да будьте вы мужчиной, Джо Байден! Отвечайте за слова и не позорьтесь. Примите предложение президента России. Поговорите и выскажитесь, если есть что сказать. Не надо увиливать от разговора, ссылаясь на некие рабочие командировки и встречи. Нет сейчас ничего важнее и — в первую очередь — для самой Америки, чем диалог в интересах российско-американских отношений. Они и так находятся в стрессовом состоянии", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.