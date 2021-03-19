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"Отвечайте за слова и не позорьтесь": Кадыров призвал Байдена поговорить с Путиным

Глава Чечни отметил, что отношения между Россией и США находятся "в стрессовом состоянии".

19 марта 2021, 18:06
<p>Фото © ТАСС / Елена Афонина</p>

Фото © ТАСС / Елена Афонина

Президент США Джо Байден должен принять предложение российского коллеги Владимира Путина о диалоге. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

"Да будьте вы мужчиной, Джо Байден! Отвечайте за слова и не позорьтесь. Примите предложение президента России. Поговорите и выскажитесь, если есть что сказать. Не надо увиливать от разговора, ссылаясь на некие рабочие командировки и встречи. Нет сейчас ничего важнее и — в первую очередь — для самой Америки, чем диалог в интересах российско-американских отношений. Они и так находятся в стрессовом состоянии", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Байден не исключил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с Путиным

Байден не исключил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с Путиным

По словам Кадырова, у русских и американцев есть вопросы, а прямой диалог поможет ответить на некоторые из них. Глава Чечни добавил, что правда всё равно восторжествует, потому нет смысла увиливать от прямого разговора.

В Белом доме рассказали, когда состоится встреча Байдена и Путина

В Белом доме рассказали, когда состоится встреча Байдена и Путина

Напомним, тема встречи лидеров России и США обрела большой резонанс после того, как Джо Байден позволил себе оскорбительное высказывание в адрес Владимира Путина и обвинил Россию во вмешательстве в президентские выборы. В ответ на это российский президент предложил коллеге провести дискуссию в прямом эфире, но в Белом доме от этой идеи отказались, не дав конкретного ответа.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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