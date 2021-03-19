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В Белом доме рассказали, когда состоится встреча Байдена и Путина

Лидеры двух стран должны продолжать искать пути взаимодействия в точках соприкосновения взаимных интересов, отметили в американской администрации.

19 марта 2021, 17:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент США Джо Байден проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным, когда для этого наступит подходящее время. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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"Президент Байден встретится с президентом Путиным, когда придёт нужное время. Президент Байден и президент Путин имеют различные взгляды на свои страны. Но они согласны в том, что мы должны продолжать искать способы работать вместе там, где это в наших взаимных интересах", — сказала она, приведя в пример недавний телефонный разговор лидеров, результатом которого стало продление СНВ-3.

Тема встречи двух лидеров обрела большой резонанс после того, как Джо Байден позволил себе оскорбительное высказывание в адрес Владимира Путина и обвинил Россию во вмешательстве в президентские выборы. В ответ на это российский лидер предложил коллеге провести дискуссию в прямом эфире, но в Белом доме от этой идеи отказались, не дав конкретного ответа.

Байден не исключил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с Путиным

Байден не исключил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с Путиным

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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