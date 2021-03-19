Собчак отрицает, что платила скопинскому маньяку за интервью
Телеведущая отметила, что её фильм будет не о Мохове, а о тех жутких преступлениях, на которые способен человек.
Фото © Instagram / xenia_sobchak
Ксения Собчак отрицает информацию о том, что заплатила скопинскому маньяку Виктору Мохову 50 тысяч рублей за интервью.
"Ещё раз: никаких денежных переговоров с Моховым никогда не вела (что он и подтверждает), в ресторан не ходила. Да, он никому не даёт интервью, но я нашла возможность сделать этот фильм", — написала Собчак в своём телеграм-канале.
Телеведущая добавила, что её картина будет не о Мохове, а о тех жутких преступлениях, на которые способен человек.
Напомним, ранее Mash опубликовал аудиорассказ самого Мохова, в котором он утверждает, что получил от Собчак 50 тысяч рублей. Маньяк назвал эту сумму копейками.
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