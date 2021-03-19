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Байден дважды споткнулся и упал, поднимаясь по трапу на борт номер один — видео

Подняться политику никто не помог.

19 марта 2021, 16:40

Президент США Джо Байден несколько раз споткнулся, а потом и вовсе упал, поднимаясь по трапу на борт номер один. Видео мгновенно разлетелось по соцсетям. Без внимания его не оставил и сын Дональда Трампа.

Путин ответил на оскорбление Байдена: "Кто как обзывается, тот так и называется"

Путин ответил на оскорбление Байдена: "Кто как обзывается, тот так и называется"

На кадрах видно, что американский лидер сперва достаточно бодрым шагом поднимается по ступенькам в самолёт, после чего дважды спотыкается на красной дорожке и падает на колени. Помочь президенту никто не решился, и в результате Байден встал на ноги самостоятельно, опираясь на поручни двумя руками. После этого он отряхнулся и продолжил подъём в более медленном темпе.

В Белом доме рассказали, что политик на 100% в порядке после этого инцидента.

Ранее Джо Байден заявил, что не исключает продолжения диалога с Владимиром Путиным. Так он ответил на вопрос, связанный со вчерашним предложением российского президента провести дискуссию в прямом эфире.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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