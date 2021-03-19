Байден дважды споткнулся и упал, поднимаясь по трапу на борт номер один — видео
Подняться политику никто не помог.
I remember the press bashing Trump for touching the rail once. Biden falls repeatedly but I’m sure he’s the picture of health. No wonder all our enemies are pouncing simultaneously and mocking him publicly. pic.twitter.com/R1qN9DDHFW— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 19, 2021
Президент США Джо Байден несколько раз споткнулся, а потом и вовсе упал, поднимаясь по трапу на борт номер один. Видео мгновенно разлетелось по соцсетям. Без внимания его не оставил и сын Дональда Трампа.
На кадрах видно, что американский лидер сперва достаточно бодрым шагом поднимается по ступенькам в самолёт, после чего дважды спотыкается на красной дорожке и падает на колени. Помочь президенту никто не решился, и в результате Байден встал на ноги самостоятельно, опираясь на поручни двумя руками. После этого он отряхнулся и продолжил подъём в более медленном темпе.
В Белом доме рассказали, что политик на 100% в порядке после этого инцидента.
Ранее Джо Байден заявил, что не исключает продолжения диалога с Владимиром Путиным. Так он ответил на вопрос, связанный со вчерашним предложением российского президента провести дискуссию в прямом эфире.
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