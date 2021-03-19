СНБО Украины ввёл санкции против Януковича, Азарова и должностных лиц Крыма

Совет национальной безопасности и обороны Украины объявил о введении санкций в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и ряда должностных лиц Республики Крым. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В числе тех, кого коснутся ограничительные меры, порядка 26 человек. Данилов уточнил, что 99% лиц из этого списка, которые имели гражданство Украины, уже получили российские паспорта. Он также отметил, что ко всем будет применён полный комплект санкций, согласно действующему законодательству Незалежной.