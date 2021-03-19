СНБО Украины ввёл санкции против Януковича, Азарова и должностных лиц Крыма
Всего в списке 26 человек.
Фото © ТАСС / Ратмиров Андрей
Совет национальной безопасности и обороны Украины объявил о введении санкций в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и ряда должностных лиц Республики Крым. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
В числе тех, кого коснутся ограничительные меры, порядка 26 человек. Данилов уточнил, что 99% лиц из этого списка, которые имели гражданство Украины, уже получили российские паспорта. Он также отметил, что ко всем будет применён полный комплект санкций, согласно действующему законодательству Незалежной.
Ранее СНБО также ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В партии назвали их спланированным актом политических репрессий. В целом ограничительные меры были введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе россияне.
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