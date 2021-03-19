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Бывший посол России в Белоруссии Мезенцев назначен госсекретарём Союзного государства

Ранее этот пост занимал Григорий Рапота.

19 марта 2021, 17:29
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Дмитрий Мезенцев, который вечером в пятницу был освобождён от должности посла России в Белоруссии, назначен госсекретарём Союзного государства. Об этом сообщает БелТА.

Указ о назначении Мезенцева подписал председатель Высшего госсовета Союзного государства Александр Лукашенко. Ранее этот пост занимал Григорий Рапота.

Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла России в Белоруссии

Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла России в Белоруссии

До назначения на пост посла в Белоруссии Мезенцев работал сенатором от Сахалинской области.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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