Бывший посол России в Белоруссии Мезенцев назначен госсекретарём Союзного государства
Ранее этот пост занимал Григорий Рапота.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Дмитрий Мезенцев, который вечером в пятницу был освобождён от должности посла России в Белоруссии, назначен госсекретарём Союзного государства. Об этом сообщает БелТА.
Указ о назначении Мезенцева подписал председатель Высшего госсовета Союзного государства Александр Лукашенко. Ранее этот пост занимал Григорий Рапота.
До назначения на пост посла в Белоруссии Мезенцев работал сенатором от Сахалинской области.
Выбор редакции
Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла России в Белоруссии
Лукашенко заявил, что не обещал Путину реформу Конституции Белоруссии
"Отвечайте за слова и не позорьтесь": Кадыров призвал Байдена поговорить с Путиным
"Легко будет обидеть ребёнка": Психолог оценила идею создания Instagram для детей
Стало известно, когда россияне смогут оформить электронные паспорта
Комментариев: 0