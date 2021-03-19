В Instagram и WhatsApp зафиксированы глобальные сбои

В пятницу, 19 марта, наблюдаются проблемы в работе сервисов "Инстаграм" и "Вотсап". Перебои затронули несколько стран, в том числе и Россию. Данные опубликованы на сервисе Downdetector.

Наибольшие неполадки ощутили жители США, Великобритании, Германии, России, Бразилии, Мексики, Аргентины.

Согласно данным Downdetector, 76% пользователей "Инстаграма" не могут посмотреть новостную ленту. У 15% проблемы с входом в ресурс, а 7% не могут залогиниться.

У пользователей "Вотсапа" другие проблемы. Примерно 71% юзеров испытывают трудности с соединением, у 26% не получается отправлять и получать сообщения. 1% пользователей не может войти в учётную запись.

Пользователи "Фейсбука" и Facebook Messenger также зафиксировали неполадки. Больше всего жалоб из США. У 41% соцсеть вообще не открывается, 31% не может залогиниться, а примерно у 27% трудности с лентой новостей.

Ранее пользователи жаловались на массовые сбои в работе мессенджера Telegram.

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