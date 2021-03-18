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Боня показала, как выглядела до переезда в Москву, и девушку с фото узнать просто невозможно

Сейчас 41-летняя экс-участница "Дома-2" — успешная блогерша, ведущая, модель и бизнесвумен. За жизнью Виктории Бони следят 8 млн подписчиков в "Инстаграме", перед которыми она предстаёт в идеальном виде: роскошные волосы, гладкая, словно шёлк, кожа, брендовая одежда и роскошные интерьеры.

18 марта 2021, 11:46

Фото © Instagram / victoriabonya

Однако такой жизнь инста-дивы была не всегда. Ведущая родилась в Краснокаменске Читинской области. Отец рано ушёл из семьи, и девочку и её сестру растили мама и бабушка. И когда Вика решила покорять Москву, выглядела она совершенно иначе, чем сейчас: без гламурного лоска, зато с юношеским задором. Блогерша показала в инстаграм-сториз, какой была, переезжая в столицу.

Фото © Instagram / victoriabonya

Фото © Instagram / victoriabonya

На снимке она предстала в купе поезда и весело и широко улыбалась, глядя в камеру. При этом у девушки оказались непривычные для неё чёрные, как смоль, волосы. Виктория отметила, что до этого была блондинкой, но перед важным событием совершила преображение.

Это мой переезд в Москву. До этого я была блондинкой. Но тогда подумала: всё, Москва, кардинально меняю внешность. И перекрасилась в чёрный цвет

Виктория Боня

Фото © Instagram / victoriabonya

Фото © Instagram / victoriabonya

Ведущая призналась, что ей пришлось столкнуться с бедностью и многими другими трудностями. Однако Боня решила не жаловаться на судьбу, а извлечь из неё урок.

Фото © Instagram / victoriabonya

Фото © Instagram / victoriabonya

Сейчас Виктория живёт в Монако, где воспитывает дочку, которую родила от сына ирландского миллиардера Алекса Смерфита. Влюблённые прожили вместе семь лет. Ради избранника ведущая переехала в другую страну, несмотря на то что была на пике своей карьеры. Пара даже хотела сыграть свадьбу, но постепенно отношения сошли на нет. Тем не менее Виктория и Алекс по-прежнему хорошо общаются, заботятся о дочке и даже вместе проводили карантин.

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Семенович похвасталась стройной фигурой, забыв про отражение, где виден её реальный вес без фотошопа

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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