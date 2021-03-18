Рома Жёлудь признался, что занимался эскортом с мужчинами, и назвал свои расценки

25-летний блогер Рома Жёлудь ещё несколько лет назад был на пике популярности и смог затмить Джастина Бибера, но затем пропал со всех радаров. В интервью Алёне Жигаловой он рассказал, чем занимался всё это время. И среди различных профессий — стендап-комика, офисного работника и прочих — он назвал эскорт-услуги и продажу своих голых фото.

Фото © YouTube / Super

Три месяца назад я решил попробовать для себя эскорт, потому что я всё в этой жизни хочу попробовать. В Дубае я начал общаться с разными людьми. Это мой личный эксперимент, я не занимаюсь этим как работой Рома Жёлудь

Фото © Instagram / romaacorn

Он рассказал, что ему написали в директ и предложили посетить вечеринку одного богатого мужчины за 5 тыс. евро. Убедившись, что там будут ещё модели, Рома согласился. Он боялся, что клиент потребует оргию, но вышло всё иначе. В итоге блогер весь вечер проходил по комнатам, общаясь с заказчиком и гостями, а также ставил треки. Именно это раскрыло ему глаза на то, что эскорт не всегда означает секс.

Я начал рассматривать предложения уже от русских людей, чтобы познакомиться и провести время, ужин обойдётся в тысячу евро. Секс за деньги меня не интересует, и я не соглашаюсь на такие предложения Рома Жёлудь

Фото © Instagram / romaacorn

Этот момент смутил интервьюера, потому как ранее Рома признался, что у него был опыт секса с мужчинами за деньги. Когда Алёна решила всё уточнить, блогер замялся и попытался объяснить, что в тот момент он имел в виду вовсе не сам факт секса, а сами эскорт-услуги. Но окончательно убедить женщину ему не удалось.

Фото © Instagram / romaacorn

Свой опыт в эскорте Рома за проституцию не считает, как и платный доступ к откровенным фото. Он объяснил, что любит участвовать в эротических фотосессиях, но не все снимки оттуда можно выкладывать в открытые соцсети из-за правил сообществ. Поэтому он завёл отдельный платный телеграм-канал, куда и выкладывает эти фото.

Это то, что мне нравится. У меня офигенное тело, у меня офигенные фотки, и я всегда любил себя классно фоткать. И я к этому по-другому отношусь. Это точно не проституция Рома Жёлудь

Фото © Instagram / romaacorn

Алёна затронула тему переписок с клиентами из приложения для гей-знакомств, которые гуляют по Сети, но Рома стал всё отрицать. По его словам, никакие выезды на дом он не делает, а переписки все подставные, потому что его откровенные фото можно легко достать из закрытого телеграм-канала, а адрес его все знают с тех пор, как он устраивал буйные вечеринки, приглашая к себе огромные толпы людей.

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