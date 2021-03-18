"Я не вытерпел этого насилия": Ивангай признался, что его била бывшая девушка Марьяна Ро

В разговоре 25-летний парень поделился новыми подробностями его отношений с Марьяной Рожковой. Блогеры начали встречаться, когда карьера Ивана была на самом пике, так что вскоре их пару называли одной из самых знаменитых в русскоязычном Интернете. Правда, продлились отношения недолго — через полтора года ребята расстались. По словам Рудского, причинами были обрушившаяся слава и частые истерики девушки, во время которых она нередко его била.

Она меня ударила. Я не вытерпел этого насилия, сказал: "Это последний раз". Сдачи никогда не мог дать, это выше меня, а терпеть — тоже странно. Хорошо, что она меня ударила: понял, что не с той женщиной [встречаюсь]. Меня бьют — это ненормально Иван Рудской

Кадры из видео © YouTube / "вДудь"

Вот только физическое насилие — это не все проблемы, с которыми Ивану пришлось столкнуться за время отношений с девушкой. Когда они познакомились, Марьяне было 15 лет. Она жила в Японии, где возраст согласия — 13 лет, так что никаких проблем не было. Но, когда пара решила переехать в Москву, парню, которому на тот момент было уже 18, пришлось иметь дело с мамой Марьяны. Женщина часто угрожала ему, что подаст на него заявление за связь с несовершеннолетней.

В Японии — всё ок, мы летим в Москву, а возраст согласия в Москве — 16. Не помню, ей могло быть 15 на тот момент. Я тогда переживал. <...> Мне было страшно, потому что с мамой (Марьяны) я не смог наладить контакт. Мама мне казалась достаточно злой женщиной, которая даже мне немножко угрожала, что она может пойти в полицию, когда я просто не слушался Иван Рудской

Фото © Instagram / boredoneguy

Дудь отметил, что ранее Марьяна рассказывала, что блогер сам поднимал на неё руку. Рудской это опроверг, назвав "наглым вбросом". Однако заметил, что подобные заявления ради хайпа — буквально часть работы любого блогера, который заинтересован в том, чтобы про него не забывали. Поэтому на свою бывшую он не держит зла.

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