Толстушка показала фото до и после того, как её желание похудеть с 110 кг обернулось анорексией

Пользовательница Reddit Ladybug199x никогда не была худышкой. Но пару лет назад, увидев отметку на весах в 110 кг, она поняла: нужно срочно худеть. Физические нагрузки и правильное питание быстро дали о себе знать: вес таял на глазах, о чём красотка с радостью делилась на своей странице. Но в конце 2020-го девушка опубликовала пост, после которого пропала на 4 месяца — тогда её вес снизился до настораживающих 50 кг.

Фото © Reddit / Ladybug199x

Но недавно Ladybug199x снова вернулась в соцсеть, чтобы рассказать, что с ней произошло. Оказалось, мечты о здоровом теле довели её до пищевого расстройства. Стараясь худеть больше и больше, на пике своей анорексии девушка весила всего 42 кг. Благо с помощью друзей и семьи красотка смогла осознать, что диета вышла из-под контроля. Тогда пришло время набирать вес. Пока всё идёт по плану.

Фото © Reddit / Ladybug199x

Как рассказывает Ladybug199x, именно набрать вес оказалось самым сложным. Ей постоянно приходилось бороться с собой, чтобы день за днём есть высококалорийную пищу. Сейчас девушка весит 58 кг, и она никогда не чувствовала себя такой здоровой.

К счастью, я выздоровела и теперь стараюсь выстроить здоровые отношения с едой Ladybug199x

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