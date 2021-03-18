Эшли Грэм наплевала на лишний вес и целлюлит, сделав правдивое фото в телесном нижнем белье

Популярная 33-летняя плюс-сайз-модель Эшли Грэм не просто так смогла завоевать любовь и уважение своих подписчиков. Звезда всегда выкладывает максимально честные фото, не обращая внимания на мелкие недостатки или неудачный ракурс. В этот раз она снялась в ванне, правда, для приличия надев нижнее бельё.

Фото © Instagram / ashleygraham

Эшли позировала в ванной комнате, подняв одну ногу на бортик. Судя по всему, модель только закончила банные процедуры — на дне ещё оставалась вода, а влажные волосы она закрутила полотенцем. Женщина выбрала не самые удачные ракурс и позу для снимка, которые лишь подчеркнули неровный рельеф кожи, лишние килограммы и поплывшую талию. Всё это не смогло смутить ни саму модель, ни её фанатов.

Фото © Instagram / ashleygraham

Мне дико нравится, что в "Инстаграме" я вижу настоящие тела — с формами и без, с растяжками, целлюлитом и всем остальным. Обожаю тебя, Эшли!

sassyredlipstick

Ты вся сияешь, как богиня!

sttropeztan

Ты самая прекрасная женщина на свете!

kristenanniebell

Фото © Instagram / ashleygraham

После рождения сына прошло уже больше года, но Эшли так и не смогла вернуть прежнюю форму. Впрочем, звезда не слишком торопится это делать — она предпочитает больше времени проводить с мужем и ребёнком. Тем не менее модель всё равно делится с подписчиками видео с регулярными тренировками, с помощью которых ей уже удалось сбросить несколько килограммов.

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