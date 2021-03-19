Разлив нефтепродуктов произошёл возле бухты Стеклянной в Приморье. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Пока причина появления цветных пятен на воде неизвестна. Не установлена и точная площадь загрязнения. На кадрах, имеющихся в распоряжении Лайфа, видно, что размер их не маленький, но пока и не катастрофически большой. Очевидцы отмечают, что на побережье в районе разлива стоит запах мазута.