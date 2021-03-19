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Разлив нефтепродуктов произошёл возле бухты Стеклянной в Приморье — видео

Очевидцы сообщают о запахе мазута на побережье.

19 марта 2021, 18:29

Разлив нефтепродуктов произошёл возле бухты Стеклянной в Приморье. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Приморском крае произошёл разлив нефтепродуктов. Тонкая радужная плёнка покрыла побережье Уссурийского залива неподалёку от бухты Стеклянной.

Пока причина появления цветных пятен на воде неизвестна. Не установлена и точная площадь загрязнения. На кадрах, имеющихся в распоряжении Лайфа, видно, что размер их не маленький, но пока и не катастрофически большой. Очевидцы отмечают, что на побережье в районе разлива стоит запах мазута.

Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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Разлив топлива в Норильске назвали крупнейшим в истории человечества

Ранее разлив нефтепродуктов произошёл на перерабатывающей станции в Приамурье.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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