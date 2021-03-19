Шэрон Стоун призналась, что её обманули во время съёмок той самой сцены из "Основного инстинкта"

Американская актриса Шэрон Стоун рассказала о том, как съёмки "Основного инстинкта" Пола Верховена почти сломали её. Часть своего повествования артистка посвятила культовой сцене допроса, где на ней не было нижнего белья, пишет Vanity Fair.

Стоун призналась, что её обманули во время съёмок этой сцены. Актрисе сказали, что трусы нужно снять, поскольку из-за белого цвета белья отражается окружающий свет и ничего в итоге не будет видно.

Впоследствии артистку пригласили на первый просмотр фильма, где она увидела реальную картину. После этого, сильно возмутившись, Стоун ударила Верховена по лицу и ушла. Актриса позвонила своему адвокату Марти Сингеру и описала ситуацию.

Юрист объяснил своей доверительнице, что фильм не могут выпустить в таком виде. Это грозило бы судебным запретом и максимально возможным возрастным рейтингом для картины. Однако Стоун, несмотря на возможность повлиять на итоговое решение, задумалась и попыталась понять режиссёра.

Звезда "Основного инстинкта" вспомнила свою борьбу за роль в этом фильме и слова режиссёра об отсутствии какого-либо выбора для неё, а также постепенно осмыслила свой персонаж. В итоге она решила разрешить включение в ленты сцены, которая впоследствии стала культовой. Не только потому, что это вписывалось в рамки повествования и характер героини, но и потому, что Стоун хотела доказать — у неё есть выбор.

Ранее Шэрон Стоун сравнила президента России Владимира Путина и его бывшего американского коллегу Дональда Трампа.

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