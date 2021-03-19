"Легко будет обидеть ребёнка": Психолог оценила идею создания Instagram для детей
По словам специалиста, подростки и так слишком много времени проводят в соцсетях.
Фото © Pixabay
Психолог Ирэна Пахомова оценила планы компании Facebook создать отдельную версию Instagram для детей до 13 лет. В беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" она отметила, что это не самая лучшая идея.
По словам специалиста, подростки очень зависимы от соцсетей и одобрения в виртуальной реальности, лайки и комментарии могут оказать влияние на самооценку ребёнка и его уверенность.
"Легко будет обидеть ребёнка, даже написав ему, что он некрасивый", — подчеркнула Пахомова.
Психолог добавила, что зачастую в Instagram публикуют нереалистичные фотографии, которые могут заставить ребёнка почувствовать себя уязвлённым, потому что он не может быть таким же в реальной жизни. Кроме того, дети и так слишком много времени уделяют гаджетам и соцсетям.
Ранее Лайф сообщал, что взрослым пользователям Instagram запретят писать детям, которых нет у них в подписчиках.
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