"Легко будет обидеть ребёнка": Психолог оценила идею создания Instagram для детей

Психолог Ирэна Пахомова оценила планы компании Facebook создать отдельную версию Instagram для детей до 13 лет. В беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" она отметила, что это не самая лучшая идея.

По словам специалиста, подростки очень зависимы от соцсетей и одобрения в виртуальной реальности, лайки и комментарии могут оказать влияние на самооценку ребёнка и его уверенность.

"Легко будет обидеть ребёнка, даже написав ему, что он некрасивый", — подчеркнула Пахомова.

Психолог добавила, что зачастую в Instagram публикуют нереалистичные фотографии, которые могут заставить ребёнка почувствовать себя уязвлённым, потому что он не может быть таким же в реальной жизни. Кроме того, дети и так слишком много времени уделяют гаджетам и соцсетям.

Ранее Лайф сообщал, что взрослым пользователям Instagram запретят писать детям, которых нет у них в подписчиках.

Авторы