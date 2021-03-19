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"Легко будет обидеть ребёнка": Психолог оценила идею создания Instagram для детей

По словам специалиста, подростки и так слишком много времени проводят в соцсетях.

19 марта 2021, 18:57
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Психолог Ирэна Пахомова оценила планы компании Facebook создать отдельную версию Instagram для детей до 13 лет. В беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" она отметила, что это не самая лучшая идея.

Для детей до 13 лет создадут отдельную версию Instagram

Для детей до 13 лет создадут отдельную версию Instagram

По словам специалиста, подростки очень зависимы от соцсетей и одобрения в виртуальной реальности, лайки и комментарии могут оказать влияние на самооценку ребёнка и его уверенность.

"Легко будет обидеть ребёнка, даже написав ему, что он некрасивый", — подчеркнула Пахомова.

Психолог добавила, что зачастую в Instagram публикуют нереалистичные фотографии, которые могут заставить ребёнка почувствовать себя уязвлённым, потому что он не может быть таким же в реальной жизни. Кроме того, дети и так слишком много времени уделяют гаджетам и соцсетям.

Ранее Лайф сообщал, что взрослым пользователям Instagram запретят писать детям, которых нет у них в подписчиках.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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