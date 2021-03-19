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Воробьёв рассказал, что сыграл молодого Путина в новом американском фильме

Вместе с ним в проекте участвуют звёзды мирового масштаба.

19 марта 2021, 19:23
<p>Фото © ТАСС / Щербак Александр</p>

Фото © ТАСС / Щербак Александр

Певец Алексей Воробьёв рассказал, что сыграл молодого Владимира Путина в новом американском фильме. Также артист отметил, что помогал режиссёру картины правильно передать на экране "русский дух".

"Я играл политического лидера, будущего главу нашей страны. Много разных фишек предлагал режиссёру, которые наблюдал у мировых лидеров, но ему нравилась именно моя подача", — рассказал Воробьёв в беседе с изданием "Собеседник".

Артист добавил, что локации по его настоянию создавались с фотографической точностью для лучшего погружения зрителей в атмосферу России. Вместе с ним в проекте участвуют звёзды мирового масштаба, например лауреат "Оскара" Джон Войт.

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Несмотря на то что актёр достаточно свободно говорит о некоторых деталях фильма, его название и дата выхода на экраны пока не оглашаются.

Напомним, что ранее американские зрители заподозрили Алексея в участии в шоу "Маски". Его опознали по характерному тембру голоса.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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