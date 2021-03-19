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Ozon и AliExpress запустили в России новую услугу — групповой шоппинг

С его помощью покупатели смогут экономить, а продавцы реализовывать больше товара.

19 марта 2021, 19:37

Фото © Pixabay

"AliExpress Россия" и Ozon запустили новую услугу для группового шоппинга. Об этом говорится в сообщениях компаний.

Так, например, люди, пользующиеся мини-приложением AliExpress во "ВКонтакте" смогут объединяться в порыве покупок со своими друзьями и близкими, а то и вообще незнакомыми людьми, и получать уникальные скидки на товары. Список доступных к приобретению вещей будет обновляться каждые два дня.

СМИ: AliExpress откроет пункты выдачи в отделениях Почты России и 16 совместных складов

СМИ: AliExpress откроет пункты выдачи в отделениях Почты России и 16 совместных складов

На первом этапе в новом разделе будут участвовать товары от локальных продавцов. В целом новый сервис позволит покупателям получить уникальные низкие цены, а предпринимателям — гарантированно реализовывать сразу большие партии товаров, считают в AliExpress.

У "Озона" все работает немного по другому: покупатель должен добавить товары из предложения в корзину, оплатить их любым удобным способом и ждать, пока на покупку не соберутся оставшиеся клиенты. При этом заказ аннулируется, если за 30 дней на него не наберётся достаточно покупателей.

Ранее специалисты AliExpress рассказали, в каких городах России торговой площадкой пользуются чаще всего. В компании также отметили, что за последний год покупатели сервиса всё чаще заказывают товары от российских продавцов с быстрой доставкой.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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