Появилось видео со звездой сериала "След" Лавровым, угрожающим ножом автоинспектору

Видео со звездой сериала "След" Лавровым, угрожающим ножом автоинспектору. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео инцидента со звездой сериала "След" Андреем Лавровым, который ножом угрожал сотруднику Военной автомобильной инспекции (ВАИ) в центре Москвы.

На кадрах с камеры видеонаблюдения можно увидеть все перемещения артиста. "Пообщавшись" с инспектором, Лавров, прихрамывая, направился через дорогу в одном лишь ботинке. Сотрудник ВАИ заботливо направил к нему полицейских.

Напомним, что инцидент произошёл в районе Кузнецкого Моста. Лавров подошёл к инспектору ВАИ и пригрозил убийством. Он находился в неадекватном состоянии и держал в руках нож-бабочку. При этом артист был только в одном ботинке и одном носке.

Авторы