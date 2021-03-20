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Появилось видео со звездой сериала "След" Лавровым, угрожающим ножом автоинспектору

Почему артист находился в одном ботинке и одном носке, пока не ясно.

20 марта 2021, 13:20

Видео со звездой сериала "След" Лавровым, угрожающим ножом автоинспектору. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео инцидента со звездой сериала "След" Андреем Лавровым, который ножом угрожал сотруднику Военной автомобильной инспекции (ВАИ) в центре Москвы.

На кадрах с камеры видеонаблюдения можно увидеть все перемещения артиста. "Пообщавшись" с инспектором, Лавров, прихрамывая, направился через дорогу в одном лишь ботинке. Сотрудник ВАИ заботливо направил к нему полицейских.

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Напомним, что инцидент произошёл в районе Кузнецкого Моста. Лавров подошёл к инспектору ВАИ и пригрозил убийством. Он находился в неадекватном состоянии и держал в руках нож-бабочку. При этом артист был только в одном ботинке и одном носке.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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