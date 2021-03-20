Американский конгрессмен Гетц высмеял отказ Байдена от разговора с Путиным
Также политик отметил, что российский лидер очень эффектно ответил на оскорбление американского президента.
Фото © ТАСС / АР / Andrew Harnik
Американский конгрессмен Мэтт Гетц высмеял невнятный ответ президента США Джо Байдена на предложение Владимира Путина провести переговоры в прямом эфире. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Республиканец из Флориды уверен, что если такой диалог и состоится, то свои деньги он точно поставит не на победу Байдена, так как сомневается в состоянии здоровья главы Белого дома.
"Я не думаю, что американец победит", — отметил Гетц, оценив изящный ответ Путина на обвинения главы Белого дома.
Напомним, в недавнем интервью президент США Джо Байден оскорбил российского лидера, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Реакция президента России не заставила себя ждать: Владимир Путин предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным. Позже глава Белого дома заявил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с российским лидером.
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