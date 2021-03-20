Американский конгрессмен Гетц высмеял отказ Байдена от разговора с Путиным

Американский конгрессмен Мэтт Гетц высмеял невнятный ответ президента США Джо Байдена на предложение Владимира Путина провести переговоры в прямом эфире. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Республиканец из Флориды уверен, что если такой диалог и состоится, то свои деньги он точно поставит не на победу Байдена, так как сомневается в состоянии здоровья главы Белого дома.