Американцы извинились перед Россией за резкие слова Байдена в адрес Путина
Они выражали несогласие со звучавшими из Вашингтона в последнее время высказываниями.
Фото © Facebook / Joe Biden
Посольство РФ в Вашингтоне получило письма от граждан США с извинениями за резкие заявления американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил глава дипмиссии Анатолий Антонов.
"Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес РФ", — написал дипломат в "Фейсбуке".
Антонова тронула позиция простых американцев, которые понимают необходимость строить диалог между государствами на основе взаимного уважения и равноправия. Это говорит о том, что потенциал для нормализации связей между российским и американским народами сохранился, считает он. Посол выразил надежду на то, что Белый дом прислушается к голосу избирателей и прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений с Россией.
Напомним, в недавнем интервью президент США Джо Байден оскорбил российского лидера, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Реакция президента России не заставила себя ждать: Владимир Путин предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным.
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