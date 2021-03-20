Американцы извинились перед Россией за резкие слова Байдена в адрес Путина

Посольство РФ в Вашингтоне получило письма от граждан США с извинениями за резкие заявления американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил глава дипмиссии Анатолий Антонов.

"Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес РФ", — написал дипломат в "Фейсбуке".

Антонова тронула позиция простых американцев, которые понимают необходимость строить диалог между государствами на основе взаимного уважения и равноправия. Это говорит о том, что потенциал для нормализации связей между российским и американским народами сохранился, считает он. Посол выразил надежду на то, что Белый дом прислушается к голосу избирателей и прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений с Россией.