Потоки огненной лавы и алое зарево: в Исландии пробудился спавший 6 тысяч лет вулкан — видео

Опасности для городов и международного аэропорта нет, воздушная гавань продолжает работать.

Nýtt myndskeið af eldgosinu í Geldingardal, tekið úr þyrlu Landhelgisgæslunnar. #Eldgos #Reykjanes pic.twitter.com/GAVzPKYxnT — Icelandic Meteorological Office - IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021

В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, который спал шесть тысяч лет. Как сообщило в "Твиттере" Исландское метеорологическое бюро, на полуострове Рейкьянес извержение стало первым за 781 год.

Потоки раскалённой лавы хлынули по склонам огнедышащей горы, расположенной в 30 километрах от столицы Рейкьявик и неподалёку от международного аэропорта. Ночное небо озарилось красно-оранжевыми сполохами.

Воздушную гавань не закрыли, но для самолётов действует красный код опасности, решение об отмене рейсов принимают авиакомпании. Опасности для городов вулкан также не представляет, поскольку он находится на значительном отдалении от жилых построек. Тем не менее Гражданская защита порекомендовала местным жителям не открывать окна из-за распространения вулканических газов.