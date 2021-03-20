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Иностранцам запретили владеть землями в Крыму и Севастополе

Исключение составляют территории в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

20 марта 2021, 02:03
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Начиная с 20 марта иностранцы, лица без гражданства и иностранные юридические лица не смогут владеть землями в Крыму и Севастополе. Соответствующий указ президента России уже вступил в силу.

Ограничения на владение землёй коснулись 19 муниципальных образований Крыма (всего их 25), среди которых Евпатория, Керчь и Ялта. Запрет также распространяется на 12 муниципалитетов Севастополя. Исключение составляют земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

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В соответствии с российским законодательством, если в собственности лица есть имущество, владельцем которого он стал на законных основаниях, однако по закону оно ему принадлежать не может, то в течение года собственник обязан передать имущество или права собственности на имущество другому владельцу. В противном случае имущество будет продано по суду. Денежные средства от продажи вернут бывшему владельцу или передадут в собственность органов власти с условием компенсации цены имущества бывшему владельцу в размере, установленном судом.

Ранее Лайф писал о том, что Путин озвучил размер частных инвестиций в экономику Крыма к 2025 году.

Авторы
Юлия Коновалова

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