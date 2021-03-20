Иностранцам запретили владеть землями в Крыму и Севастополе

Ограничения на владение землёй коснулись 19 муниципальных образований Крыма (всего их 25), среди которых Евпатория, Керчь и Ялта. Запрет также распространяется на 12 муниципалитетов Севастополя. Исключение составляют земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

В соответствии с российским законодательством, если в собственности лица есть имущество, владельцем которого он стал на законных основаниях, однако по закону оно ему принадлежать не может, то в течение года собственник обязан передать имущество или права собственности на имущество другому владельцу. В противном случае имущество будет продано по суду. Денежные средства от продажи вернут бывшему владельцу или передадут в собственность органов власти с условием компенсации цены имущества бывшему владельцу в размере, установленном судом.