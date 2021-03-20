Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Ночью земля просто движется!" Штат в Австралии "захватили" полчища мышей — видео

Отрава на них действует слабо, и местные жители надеются, что дожди утопят грызунов в их норах.

20 марта 2021, 01:32

В австралийском штате Новый Южный Уэльс началось настоящее нашествие мышей, расплодившихся из-за значительного урожая зерновых в этом году. Вторжение грызунов стало самым сильным за несколько десятилетий, сообщает Reuters.

Фермеры рассказывают, что их атакуют тысячи крошечных грызунов, они пожирают урожай и забираются в дома. Продукты в супермаркетах теперь хранятся в пластиковых контейнерах, потому что упаковка не помеха острым зубам.

"Ночью земля просто движется, а вокруг бегают тысячи и тысячи мышей!", — сказал аграрий из города Гилгандра Рон Маккей.

Мыши забираются даже в больничные палаты, как минимум трое пациентов уже были укушены ими. Грызуны бегают по кроватям местных жителей, забираются в чистое бельё в шкафах, грызут запасы в кладовках. Фермеры ожидают значительных хозяйственных потерь из-за мышиного нашествия, поскольку вредители испортили тюки сена, заготовленного на зиму.

Парень выкладывает милые видео из домашней крысофермы, но у обычных людей они вызывают лишь тошноту

Парень выкладывает милые видео из домашней крысофермы, но у обычных людей они вызывают лишь тошноту

Всего одна пара грызунов может дать приплод в среднем до 500 потомков за сезон. Интенсивные программы травли малоэффективны против них, поэтому местным жителям остаётся надеяться, что проливные дожди утопят мышей в их норах.

Ранее Лайф сообщал, что один из российских регионов заполонили смертельно опасные пауки — чёрные вдовы. Виной тому потепление климата и безответственное поведение людей.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Глава Минздрава Австралии привился от ковида и попал в больницу с неизвестной инфекцией

9 марта, 12:39

Выживает сильнейший. Учёные обнаружили сперматозоиды-убийцы

6 февраля, 08:54

Илон Маск почти по-русски прокомментировал признание россиянина в подготовке кибератаки на Tesla

сегодня в 01:03

В Китае заявили об укреплении взаимопонимания с США после переговоров на Аляске

сегодня в 02:29

Инфекционист оценил вероятность третьей волны коронавируса в России

сегодня в 02:24

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1