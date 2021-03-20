"Ночью земля просто движется!" Штат в Австралии "захватили" полчища мышей — видео

В австралийском штате Новый Южный Уэльс началось настоящее нашествие мышей, расплодившихся из-за значительного урожая зерновых в этом году. Вторжение грызунов стало самым сильным за несколько десятилетий, сообщает Reuters.

Mice are still causing nightmares for farmers and rural communities in many parts of NSW, as evidenced by this friday night footage from a family farm near Gilgandra#nswfarmers #miceplague pic.twitter.com/Xe8yiBVFRm — NSW Farmers (@NSWFarmers) March 14, 2021

Фермеры рассказывают, что их атакуют тысячи крошечных грызунов, они пожирают урожай и забираются в дома. Продукты в супермаркетах теперь хранятся в пластиковых контейнерах, потому что упаковка не помеха острым зубам.

"Ночью земля просто движется, а вокруг бегают тысячи и тысячи мышей!", — сказал аграрий из города Гилгандра Рон Маккей.

A preview of your next nightmare 👇 this mum of a newborn is at her wits end after being bitten by mice while she sleeps. Watch while one crawls out of her pillow https://t.co/2HElP6AxEz pic.twitter.com/bguENmKTNR — Lucy Thackray (@LucyThack) March 18, 2021

Мыши забираются даже в больничные палаты, как минимум трое пациентов уже были укушены ими. Грызуны бегают по кроватям местных жителей, забираются в чистое бельё в шкафах, грызут запасы в кладовках. Фермеры ожидают значительных хозяйственных потерь из-за мышиного нашествия, поскольку вредители испортили тюки сена, заготовленного на зиму.

Всего одна пара грызунов может дать приплод в среднем до 500 потомков за сезон. Интенсивные программы травли малоэффективны против них, поэтому местным жителям остаётся надеяться, что проливные дожди утопят мышей в их норах.

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