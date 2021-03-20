"Идёт зачистка": Азаров сравнил Украину с фашистской Германией

Экс-премьер Украины Николай Азаров прокомментировал введение санкций против него и ряда высокопоставленных чиновников. Он счёл их противоречащими конституции и заявил, что Незалежная превращается "в фашистскую Германию".

По словам Азарова, ему не было предоставлено никаких документов в связи с введением ограничений, а о решении СНБО он узнал в эфире одного из телеканалов. Бывший глава украинского кабмина назвал это несудебной расправой и проявлением принципа бесправности граждан. Политик добавил, что украинцев таким образом лишают права на правосудие, а власти делают всё, чтобы он не вернулся на родину.