"Идёт зачистка": Азаров сравнил Украину с фашистской Германией
По словам политика, о решении Киева ввести против него санкции он узнал из СМИ.
Фото © Twitter / AzarovNikolay_
Экс-премьер Украины Николай Азаров прокомментировал введение санкций против него и ряда высокопоставленных чиновников. Он счёл их противоречащими конституции и заявил, что Незалежная превращается "в фашистскую Германию".
"Это абсолютно антиконституционное решение, основанное на политическом преследовании оппонентов. Идёт зачистка политического поля на Украине. Фактически — превращение в фашистскую Германию", — сказал политик в интервью РБК.
По словам Азарова, ему не было предоставлено никаких документов в связи с введением ограничений, а о решении СНБО он узнал в эфире одного из телеканалов. Бывший глава украинского кабмина назвал это несудебной расправой и проявлением принципа бесправности граждан. Политик добавил, что украинцев таким образом лишают права на правосудие, а власти делают всё, чтобы он не вернулся на родину.
Пресс-секретарь Азарова Сергей Заворотный отметил, что Киев "выполнил распоряжение заокеанских кураторов", введя санкции. По его мнению, это "жёсткие и бесправные меры" для удержания Украины под внешним контролем.
Напомним, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины объявил о введении санкций в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и ряда должностных лиц Республики Крым. Всего в списке оказалось 26 человек. Ранее СНБО также ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В партии назвали их спланированным актом политических репрессий. В целом ограничительные меры были введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе россияне.
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