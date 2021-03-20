Эксперт рассказал, как пользоваться смартфоном без подзарядки несколько дней
Бесполезные функции тратят заряд батареи впустую.
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Второстепенные и ненужные задачи расходуют энергию аккумулятора впустую, телефон будет работать дольше, если отключить все бесполезные функции, поделился информацией в беседе с агентством "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.
"Самое первое, что может тратить энергию, — это слишком высокая яркость экрана. Чтобы уменьшить расход аккумулятора, разумно перенастроить яркость экрана приблизительно на 30%", — порекомендовал Назаренко.
Эксперт предложил для экономии энергии аккумулятора перейти на более тёмные темы и отключить излишнюю анимацию. Подключение к Wi-Fi, Bluetooth или геолокации тоже нагружает процессор, поэтому их работу лучше оптимизировать в настройках телефона. Многие автоматические обновления и всплывающие окна push-приложений бесполезны, отказ от них не приведёт к потере функциональности устройства, однако энергию батареи сэкономит.
Назаренко также рассказал о специальных программах, увеличивающих время работы от подзарядки до подзарядки. Однако с ними нужно быть аккуратнее, так как они дают результат только при соблюдении всех советов, перечисленных выше.
Ранее Лайф писал о том, что эксперты дали совет, как ускорить любой смартфон на Android.
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