Эксперт рассказал, как пользоваться смартфоном без подзарядки несколько дней

Второстепенные и ненужные задачи расходуют энергию аккумулятора впустую, телефон будет работать дольше, если отключить все бесполезные функции, поделился информацией в беседе с агентством "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

"Самое первое, что может тратить энергию, — это слишком высокая яркость экрана. Чтобы уменьшить расход аккумулятора, разумно перенастроить яркость экрана приблизительно на 30%", — порекомендовал Назаренко.

Эксперт предложил для экономии энергии аккумулятора перейти на более тёмные темы и отключить излишнюю анимацию. Подключение к Wi-Fi, Bluetooth или геолокации тоже нагружает процессор, поэтому их работу лучше оптимизировать в настройках телефона. Многие автоматические обновления и всплывающие окна push-приложений бесполезны, отказ от них не приведёт к потере функциональности устройства, однако энергию батареи сэкономит.

Назаренко также рассказал о специальных программах, увеличивающих время работы от подзарядки до подзарядки. Однако с ними нужно быть аккуратнее, так как они дают результат только при соблюдении всех советов, перечисленных выше.

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