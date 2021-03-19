Блинкен сообщил о планах Байдена пересмотреть решения Трампа по Китаю
Диалог между Пекином и Вашингтоном оказался трудным, но были определены общие интересы для взаимодействия, отметила американская сторона.
Фото © ТАСС / AP
Администрация президента США намерена пересмотреть ряд решений, принятых предшественником Джо Байдена Дональдом Трампом. Об этом по итогам американо-китайских переговоров заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Он отметил, что в настоящее время в тесном содействии с конгрессом и зарубежными партнёрами обсуждаются вопросы в экономике, торговле, технологиях.
"Мы двинемся вперёд по этим вопросам таким образом, который в полной мере защищает и продвигает интересы нашей рабочей силы и нашего бизнеса", — подчеркнул Блинкен.
Госсекретарь не уточнил, когда администрация Байдена примет решения по взаимодействию с Китаем, и не прокомментировал дальнейшие планы на этот счёт.
Переговоры между США и КНР стартовали в четверг в городе Анкоридж на Аляске. Вместе с Блинкеном на них прибыл помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Со стороны Китая присутствовали глава МИД Ван И и член Политбюро Компартии Ян Цзечи. Встреча прошла с серьёзными разногласиями, вплоть до взаимных обвинений друг друга в нарушении дипломатического этикета и протокола. Американская сторона резюмировала, что диалог был трудным, но откровенным и позволил выяснить общие интересы.
Выбор редакции
Американцев призвали "верить в экономику" США
В Китае три человека погибли при падении вертолёта в море — видео
"Идёт зачистка": Азаров сравнил Украину с фашистской Германией
Эксперт рассказал, как пользоваться смартфоном без подзарядки несколько дней
Аваков испугался "горячей войны" на Украине после слов Байдена в адрес Путина
Комментариев: 0