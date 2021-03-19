Блинкен сообщил о планах Байдена пересмотреть решения Трампа по Китаю

Администрация президента США намерена пересмотреть ряд решений, принятых предшественником Джо Байдена Дональдом Трампом. Об этом по итогам американо-китайских переговоров заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Он отметил, что в настоящее время в тесном содействии с конгрессом и зарубежными партнёрами обсуждаются вопросы в экономике, торговле, технологиях.

"Мы двинемся вперёд по этим вопросам таким образом, который в полной мере защищает и продвигает интересы нашей рабочей силы и нашего бизнеса", — подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь не уточнил, когда администрация Байдена примет решения по взаимодействию с Китаем, и не прокомментировал дальнейшие планы на этот счёт.

Переговоры между США и КНР стартовали в четверг в городе Анкоридж на Аляске. Вместе с Блинкеном на них прибыл помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Со стороны Китая присутствовали глава МИД Ван И и член Политбюро Компартии Ян Цзечи. Встреча прошла с серьёзными разногласиями, вплоть до взаимных обвинений друг друга в нарушении дипломатического этикета и протокола. Американская сторона резюмировала, что диалог был трудным, но откровенным и позволил выяснить общие интересы.

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