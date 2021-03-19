Названо имя кандидата на должность посла России в Белоруссии

Россия ожидает предварительного согласия Белоруссии на назначение Евгения Лукьянова послом РФ в Минске вместо Дмитрия Мезенцева. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник.

"Российская сторона ожидает получения агремана от белорусской стороны на назначение Евгения Лукьянова послом РФ в Минске, который был ранее запрошен после одобрения его кандидатуры в Госдуме и СФ", — сказал собеседник агентства.

Лукьянов переедет в Белоруссию из Латвии, где с 2016 года работает послом. До этого он был заместителем секретаря Совета безопасности России и занимался международными вопросами.

Напомним, 19 марта президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла России в Белоруссии.

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