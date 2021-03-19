Названо имя кандидата на должность посла России в Белоруссии
Нового главу дипмиссии уже одобрили в Госдуме и Совете Федерации.
Посольство России в Минске. Фото © ТАСС / Вадим Рымаков
Россия ожидает предварительного согласия Белоруссии на назначение Евгения Лукьянова послом РФ в Минске вместо Дмитрия Мезенцева. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник.
"Российская сторона ожидает получения агремана от белорусской стороны на назначение Евгения Лукьянова послом РФ в Минске, который был ранее запрошен после одобрения его кандидатуры в Госдуме и СФ", — сказал собеседник агентства.
Лукьянов переедет в Белоруссию из Латвии, где с 2016 года работает послом. До этого он был заместителем секретаря Совета безопасности России и занимался международными вопросами.
Напомним, 19 марта президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла России в Белоруссии.
Выбор редакции
Бывший посол России в Белоруссии Мезенцев назначен госсекретарём Союзного государства
Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла России в Белоруссии
"Да, ветер": Сын Трампа высмеял версию о причине тройного падения Байдена на трапе
Медики нашли простой способ избавиться от жира на животе
В США россиянина Медведева приговорили к 10 годам за киберпреступления
Комментариев: 0