"Да, ветер": Сын Трампа высмеял версию о причине тройного падения Байдена на трапе
Политик иронично заметил, что хозяин Овального кабинета в отличной форме.
Сын бывшего президента США Дональда Трампа с сарказмом отнёсся к утверждению Белого дома о том, что нынешний американский лидер Джо Байден три раза споткнулся во время подъёма на самолёт из-за ветра. Своим мнением по этому поводу он поделился в "Твиттере".
"Да, ветер! Вот такой... ветер. А президент в отличной форме", — иронично отреагировал он.
Трамп-младший даже показал снимок, демонстрирующий, что скорость ветра в момент тройного падения Байдена была около шести метров в секунду. По данным американской метеослужбы, такой ветер "поднимает пыль и бумагу" и "шевелит небольшие ветви".
Ранее Лайф писал о том, что сын Трампа назвал слабостью отказ Байдена от разговора с Путиным.
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