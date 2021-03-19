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"Да, ветер": Сын Трампа высмеял версию о причине тройного падения Байдена на трапе

Политик иронично заметил, что хозяин Овального кабинета в отличной форме.

19 марта 2021, 22:43

Сын бывшего президента США Дональда Трампа с сарказмом отнёсся к утверждению Белого дома о том, что нынешний американский лидер Джо Байден три раза споткнулся во время подъёма на самолёт из-за ветра. Своим мнением по этому поводу он поделился в "Твиттере".

"Да, ветер! Вот такой... ветер. А президент в отличной форме", — иронично отреагировал он.

Байден дважды споткнулся и упал, поднимаясь по трапу на борт номер один — видео

Байден дважды споткнулся и упал, поднимаясь по трапу на борт номер один — видео

Трамп-младший даже показал снимок, демонстрирующий, что скорость ветра в момент тройного падения Байдена была около шести метров в секунду. По данным американской метеослужбы, такой ветер "поднимает пыль и бумагу" и "шевелит небольшие ветви".

Ранее Лайф писал о том, что сын Трампа назвал слабостью отказ Байдена от разговора с Путиным.

Авторы
Юлия Коновалова

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