Экс-замглавы "Военторга" частично признал вину в американском суде

В США бывший замдиректора "Военторга" Леонид Тейф частично признал вину в ходе суда. Согласно материалам инстанции, россиянин сознался в отмывании денег, налоговых нарушениях и нарушении визового законодательства.

Вынесение приговора бывшему замглавы "Военторга" намечено на сентябрь 2021 года. В случае признания виновным россиянину может грозить до 20 лет тюрьмы.

Как уже сообщал Лайф, Тейфа обвиняли в отмывании 150 миллионов долларов, полученных, предположительно, путём откатов при распределении российских госконтрактов, а также даче взятки чиновнику, визовом мошенничестве, незаконном владении оружием и попытке организации заказного убийства. После задержания он пытался добиться освобождения под залог, но безрезультатно.