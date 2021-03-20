"Вот это обалдеть!" Звезда "Дома-2" Катя Жужа ждёт третьего ребёнка спустя всего семь месяцев после вторых родов — видео
Сейчас телеведущая в компании мужа, старшей дочери и маленького сына отдыхает на Мальдивах.
Звезда "Дома-2" Катя Жужа ждёт третьего ребёнка спустя всего семь месяцев после вторых родов. Видео © Instagram / katyajuja555
Бывшая ведущая реалити-шоу "Дом-2" Катя Жужа забеременела в третий раз спустя всего семь месяцев после рождения второго ребёнка. Радостной новостью 33-летняя звезда поделилась с подписчиками в "Инстаграме". Она опубликовала фото, на котором запечатлена в розовом купальнике с заметно округлившимся животиком.
Поклонники сначала подумали, что Жужа выложила старый снимок, но оказалось, что она сейчас отдыхает с семьёй на Мальдивах. В сториз она показала фотографию с супругом, известным автогонщиком Артёмом Маркеловым, 12-летней дочерью Николь и семимесячным сыном. Ведущая надела тот же купальник, и вполне различимо, что она беременна.
Фото © Instagram / katyajuja555
"Ура! Ждём девочку! Это правда. Наконец-то можно поздравить открыто!" — написала в комментариях блогер Лиля Правда.
К поздравлениям присоединились сестра Ольги Бузовой Анна, модель Анна Городжая и сестра мужа Кати Жужи, певица Кристина Орса, а также многочисленные фанаты. Звезда "Дома-2" в сториз поблагодарила всех за тёплые слова и порадовалась тому, что можно больше не скрывать живот.
Класс! Неожиданно!
Серьёзно?! Как круто! Поздравляю вас от души. Любви и счастья вашей семье
Вот это обалдеть!
Напомним, звезда "Дома-2" Катя Жужа стала мамой во второй раз в конце июля 2020 года.