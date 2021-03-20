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Регион
Опубликовано 20 марта 2021, 00:31
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"Вот это обалдеть!" Звезда "Дома-2" Катя Жужа ждёт третьего ребёнка спустя всего семь месяцев после вторых родов — видео

Сейчас телеведущая в компании мужа, старшей дочери и маленького сына отдыхает на Мальдивах.

Звезда "Дома-2" Катя Жужа ждёт третьего ребёнка спустя всего семь месяцев после вторых родов. Видео © Instagram / katyajuja555

Бывшая ведущая реалити-шоу "Дом-2" Катя Жужа забеременела в третий раз спустя всего семь месяцев после рождения второго ребёнка. Радостной новостью 33-летняя звезда поделилась с подписчиками в "Инстаграме". Она опубликовала фото, на котором запечатлена в розовом купальнике с заметно округлившимся животиком.

Поклонники сначала подумали, что Жужа выложила старый снимок, но оказалось, что она сейчас отдыхает с семьёй на Мальдивах. В сториз она показала фотографию с супругом, известным автогонщиком Артёмом Маркеловым, 12-летней дочерью Николь и семимесячным сыном. Ведущая надела тот же купальник, и вполне различимо, что она беременна.

Фото © Instagram / katyajuja555

Фото © Instagram / katyajuja555

"Ура! Ждём девочку! Это правда. Наконец-то можно поздравить открыто!" — написала в комментариях блогер Лиля Правда.

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"Ходячие конвейеры". Беременная Катя Жужа публично оскорбила кормящих грудью женщин

К поздравлениям присоединились сестра Ольги Бузовой Анна, модель Анна Городжая и сестра мужа Кати Жужи, певица Кристина Орса, а также многочисленные фанаты. Звезда "Дома-2" в сториз поблагодарила всех за тёплые слова и порадовалась тому, что можно больше не скрывать живот.

Класс! Неожиданно!


kseni.murrr

Серьёзно?! Как круто! Поздравляю вас от души. Любви и счастья вашей семье


kozhanovaiuliia

Вот это обалдеть!


magomedova_h___

Напомним, звезда "Дома-2" Катя Жужа стала мамой во второй раз в конце июля 2020 года.

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Дарья Хомякова
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