Лошадь причинила тяжёлые увечья 11-летней девочке на конюшне под Иваново

Одиннадцатилетнюю девочку затоптала лошадь на территории конюшни, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, в Вичуге Ивановской области. Эту информацию сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"По поручению прокуратуры области проводится проверка в связи с получением травм 11-летней девочки на территории конюшни. Девочка госпитализирована в тяжёлом состоянии", — сообщили в прокуратуре.

Установлено, что, находясь на территории конюшни, пострадавшая выводила лошадей, одна из которых сбила её с ног и причинила ей множественные травмы. Прокуратура начала прокурорскую проверку в отношении собственников конюшни и животных.

Ранее Лайф писал о том, что кусачая лошадь лишила петербуржца носа.

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