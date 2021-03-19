Украина продлила санкции против двух российских банков

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о продлении санкций против дочерней структуры российского Сбербанка, а также "Проминвестбанка" на три года. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение СНБО от 11 марта 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), прилагается", — говорится в подписанном Зеленским документе.

К указу прилагается вложение, в котором говорится о продлении штрафных мер в отношении "Проминвестбанка" ("дочки" российской госкорпорации ВЭБ РФ), который был продан украинскими властями.

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