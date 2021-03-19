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Украина продлила санкции против двух российских банков

Лидер Незалежной также утвердил решение СНБО о штрафных мерах в отношении 26 человек.

19 марта 2021, 20:43
<p>Фото © Zuma / TASS / Nazar Furyk</p>

Фото © Zuma / TASS / Nazar Furyk

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о продлении санкций против дочерней структуры российского Сбербанка, а также "Проминвестбанка" на три года. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение СНБО от 11 марта 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), прилагается", — говорится в подписанном Зеленским документе.

К указу прилагается вложение, в котором говорится о продлении штрафных мер в отношении "Проминвестбанка" ("дочки" российской госкорпорации ВЭБ РФ), который был продан украинскими властями.

СНБО Украины ввёл санкции против Януковича, Азарова и должностных лиц Крыма

СНБО Украины ввёл санкции против Януковича, Азарова и должностных лиц Крыма

Ранее СНБО Украины также ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В партии назвали их спланированным актом политических репрессий. В целом ограничительные меры были введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе россияне.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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