В Москве выставили на торги квартиры в центре по цене от 3 миллионов рублей

В Москве выставили на торги несколько квартир в пределах Садового кольца по стартовой цене от трёх миллионов рублей. Об этом сообщает Центр управления городским имуществом (ЦУГИ).

"Все, кто мечтал жить в историческом центре и гулять рядом с Триумфальной площадью, смогут осуществить свою мечту. Город выставил на торги привлекательные лоты в Центральном административном округе. Помимо превосходного расположения у лотов приятная стартовая цена — от 3 миллионов рублей", — рассказал заместитель гендиректора ЦУГИ Александр Окунев.

Он добавил, что некоторые квартиры требуют ремонта, но это можно воспринимать как старт для новой жизни в самом сердце столицы. Три квартиры расположены в Печатниковом переулке, доме 11, строении 1. Их стартовая цена — 4, 6,1 и 8,5 млн рублей соответственно. Торги по данным лотам пройдут в апреле.

Четвёртая расположена по адресу улица Чаянова, дом 10, строение 1, стоимость начинается от 3 млн рублей. Она самая маленькая из всех — площадь всего 15,4 квадратных метра. Пятая — на улице Жуковского, дом 4, строение 1 (от 7,6 млн рублей).

Квартиры находятся в хозяйственном ведении Центра управления городским имуществом. Информацию об объектах можно посмотреть на сайте ЦУГИ в разделе "Жилая недвижимость", а также на инвестиционном портале Москвы.

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