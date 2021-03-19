В Омске задержали мужчину, обокравшего умирающего офицера ВКС

Полиция Омска задержала мужчину, который подозревается в мародёрстве. Минувшим летом он вытащил телефон у офицера ВКС Артёма Ермакова, который скоропостижно скончался на пробежке. Об этом сообщает УМВД по Омской области.

Инцидент произошёл 24 июля 2020 года. Военнослужащий вышел позаниматься бегом на стадионе лицея № 25 и внезапно почувствовал себя плохо. Он упал на землю, а спустя некоторое время к умирающему Артёму подошёл мужчина и вытащил смартфон, вместо того, чтобы вызвать скорую.

31-летний военный скончался спустя несколько минут. Заявление о краже подала его вдова. Более полугода правоохранители искали злоумышленника, поскольку камеры видеонаблюдения нечётко зафиксировали его, не было возможности увидеть лицо.

19 марта сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого за тяжёлые преступления 41-летнего омича в его съёмной квартире. Подозреваемый был допрошен и попытался оправдать свои действия: он посчитал, что умирающий офицер на самом деле сильно пьян. Телефоном мародёр пользовался несколько месяцев, а потом сломал и выбросил. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Фигуранту грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее в Красноярске по подозрению в причастности к торговле детьми задержали экс-следователя.

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